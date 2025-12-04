O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (4) o texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que determina que a maior parte das emendas parlamentares deverá ser paga até o fim do primeiro semestre do próximo ano- período anterior às eleições municipais. A medida atende ao interesse de deputados e senadores, que querem garantir a entrega dos recursos aos seus redutos eleitorais antes do pleito.

A nova regra alcança emendas individuais, de bancada e as “emendas PIX”. O governo terá de quitar 65% dos valores destinados às áreas de saúde e assistência social nesse prazo. Segundo o relator da LDO, deputado Gervásio Maia (PSB-PB), o percentual e o calendário foram negociados diretamente com o Palácio do Planalto, que prevê uma reserva de R$ 40,8 bilhões para emendas em 2026.