A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e sua filha Laura realizam visita nesta quinta-feira (4) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

O encontro foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Bolsonaro está preso no local desde 22 de novembro, por decisão do ministro, no âmbito do processo da trama golpista.