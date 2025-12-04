A Polícia Civil prendeu na Barra da Tijuca, na quarta-feira (3), Valdemar Ferraz Rosendo, acusado de tentar matar a própria filha ao arrastá-la com o carro em outubro de 2024. A vítima, de 32 anos, foi puxada pelo veículo ao segurar a maçaneta, momentos depois de uma discussão entre o suspeito e a ex-companheira em Itaguaí, na região metropolitana.

Segundo o registro policial, Valdemar acelerou mesmo ouvindo os pedidos de socorro da filha. Ela só conseguiu se soltar quando a peça se quebrou e foi arremessada ao chão. O pai fugiu sem prestar ajuda e, após saber que havia sido denunciado, se escondeu na comunidade do Bateau Mouche.