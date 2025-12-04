Torcedores uniformizados de Santos e Internacional entraram em conflito na manhã desta quinta-feira (04) na rodovia BR-101, na cidade de Itapema, em Santa Catarina.

Ônibus com torcedores de Internacional e Santos se encontraram em Santa Catarina, retornado de Santos e Caxias do Sul, respectivamente. Na 37ª rodada, o Santos enfrentou o Juventude e o time gaúcho encarou o São Paulo.

Os conflitos foram registrados por motoristas que passavam pelo local, mostrando vários torcedores na estrada enquanto os ônibus estavam parados.