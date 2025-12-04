Um engavetamento envolvendo cinco carretas interdita três faixas do Rodoanel, na altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (4).

O acidente aconteceu no km 29, às 6h40, de acordo com a concessionária Rodoanel Oeste, e deixou uma vítima com ferimentos leves.

Equipes operacionais foram acionadas e estão no local para prestar socorro e orientar o tráfego. As faixas 2, 3 e 4 estão interditadas para atendimento.