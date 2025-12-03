O Palmeiras enfim reencontrou o caminho da vitória, fez 3 a 0 no Atlético-MG, na Arena MRV, mas confirmou o ano de 2025 sem título. O Flamengo venceu o Ceará no Maracanã, e conquistou o Brasileirão dias após vencer a Copa Libertadores.
Flaco López, Allan e Luighi marcaram os gols da vitória palmeirense. A defesa do Atlético-MG cometeu muitas falhas, e o Palmeiras aproveitou para construir o placar. A equipe de Abel Ferreira não vencia há seis jogos.
Com o resultado, o Alviverde foi a 73 pontos na tabela, mas não consegue mais alcançar o Flamengo, que também venceu na rodada, foi a 78 pontos, e confirmou o título do Brasileirão.
Já o Galo permaneceu com 45 pontos, na 13ª posição, com um segundo turno bem abaixo do esperado.
O Palmeiras fecha o Brasileirão contra o Ceará, no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.
Já o Galo recebe o Vasco, na Arena MRV. Todos os jogos da última rodada serão disputados no mesmo dia e mesmo horário.
Palmeiras aproveita erros defensivos do Atlético-MG
Logo no primeiro minuto de jogo, Flaco López pressionou a saída de bola do Atlético-MG, a zaga tentou afastar, e chutou em cima do argentino. A bola sobrou limpa para Vitor Roque, que chegou a abrir o placar, mas estava impedido no momento em que a bola se apresentou.
A defesa do Galo voltou a falhar, e dessa vez o Palmeiras não perdoou. Aos 9, Vitor Hugo vacilou, Vitor Roque roubou e finalizou em cima de Everson. Flaco López estava esperto no rebote e fez 1 a 0.
Aos 20, foi a vez de Arana cometer uma falha defensiva, e o Alviverde fez o 2 a 0: Gustavo Gómez fez lançamento no campo de defesa, Arana afastou mal e a bola sobrou para Allan. O camisa 20 dominou e finalizou rasteiro, sem chances de defesa para Everson.
Já aos 35 minutos do 2º tempo, Alan Franco errou mais uma saída de bola, Jefté roubou a bola e serviu Luighi - que só deslocou Everson cara a cara para fazer o terceiro.
Torcida do Atlético-MG protesta na Arena MRV: 'Vergonha'
Os torcedores do Atlético-MG estão frustrados com o vice da Copa Sul-Americana para o Lanús, e só 13.878 torcedores estiveram na Arena MRV - o pior público da história do estádio.
Mesmo com um homem a mais desde o fim do 1º tempo, a torcida não acreditou em uma reviravolta no placar e chamou o time de sem vergonha.
Lances importantes
Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Aos 9 minutos do 1º tempo, Vitor Hugo se atrapalhou na saída de bola, Vitor Roque roubou e ficou cara a cara com Everson. O Tigrinho finalizou em cima do goleiro, mas Flaco López ficou com o rebote e completou para o gol aberto. 1 a 0.
Allan amplia para o Palmeiras. Aos 20, Gustavo Gómez fez lançamento no campo de defesa, Arana afastou mal e a bola sobrou para Allan. O camisa 20 dominou e finalizou rasteiro, sem chances de defesa para Everson. 2 a 0.
Carlos Miguel voa no ângulo para evitar gol do Atlético-MG. Aos 34, Igor Gomes cobrou falta na intermediária no ângulo, e o goleiro palmeirense se esticou todo para defender.
Piquerez é expulso, e deixa Palmeiras com 10 em campo. O lateral deu um carrinho no meio-campo em dividida com Saraiva, e acertou as travas da chuteira no joelho do argentino. O VAR chamou, e Rafael Klein expulsou o defensor.
Bernard acerta o travessão. Aos 48, Dudu fez boa jogada individual pelo lado esquerdo, cruzou para trás, e Bernard finalizou no travessão.
Gustavo Scarpa acerta a trave. Aos 26, Scarpa ficou com a bola na intermediária e arriscou de fora da área. A bola explodiu no canto da trave direita de Carlos Miguel e saiu para fora.
Rony diminui para o Atlético-MG, mas VAR anula o gol. Aos 29, Hulk cortou para o meio, chutou, a bola explodiu em Khellven, e sobrou para Rony. O atacante do Galo deu carrinho para completar para o gol, mas a bola bateu na mão do jogador e o lance foi anulado.
Luighi faz o terceiro do Palmeiras. Aos 35, o Atlético-MG errou outra saída de bola, Jefté roubou e serviu Luighi, que ficou cara a cara com Everson. O garoto bateu colocado e deslocou o goleiro para fazer o terceiro.