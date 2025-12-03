O Palmeiras enfim reencontrou o caminho da vitória, fez 3 a 0 no Atlético-MG, na Arena MRV, mas confirmou o ano de 2025 sem título. O Flamengo venceu o Ceará no Maracanã, e conquistou o Brasileirão dias após vencer a Copa Libertadores.

Flaco López, Allan e Luighi marcaram os gols da vitória palmeirense. A defesa do Atlético-MG cometeu muitas falhas, e o Palmeiras aproveitou para construir o placar. A equipe de Abel Ferreira não vencia há seis jogos.

Com o resultado, o Alviverde foi a 73 pontos na tabela, mas não consegue mais alcançar o Flamengo, que também venceu na rodada, foi a 78 pontos, e confirmou o título do Brasileirão.