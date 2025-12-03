O Flamengo conquistou seu nono título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, com vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã. O clube carioca repete o feito de 2019, unindo as conquistas no Brasil e na América do Sul.
Samuel Lino marcou o gol do título rubro-negro no Rio de Janeiro. Foi a coroação de um atacante contestado pelos poucos tentos após ter sido uma das contratações mais caras da história do clube.
Apesar do placar magro, o Flamengo dominou completamente as ações no Maracanã. Precisando do resultado, o Ceará não ameaçou a meta defendida por Rossi.
É a primeira vez que o Flamengo conquista o Campeonato Brasileiro desde 2020. O Rubro-Negro também venceu a liga nacional em 2019 e 2009 neste século, além de outros quatro títulos no período anterior: 1992, 1987, 1983, 1982 e 1980.
Nesta edição, o Flamengo teve 23 vitórias, nove empates e cinco derrotas. Foram 75 gols marcados, o melhor ataque, e 24 sofridos, a melhor defesa.
Ainda resta um jogo, mas é bem provável que o Flamengo preserve seus titulares, já que está de olho na Copa Intercontinental. O duelo será contra o Mirassol, marcado para o domingo, no Maião, mas sujeito a alterações na data e horário.
A estreia no Intercontinental será na próxima quarta-feira, contra o Cruz Azul, do México, no Derbi das Américas. A bola rola às 14h (de Brasília), no Catar.
Noite de festa no Maracanã
Como tinha sido campeão da Libertadores no sábado, o clima entre equipe e torcida do Flamengo foi de êxtase. Foi a arquibancada rubro-negra que ditou o ritmo no Maracanã.
Entre provocações ao Palmeiras, vice em Lima e no Brasileirão, e exaltação aos heróis de 2025, os rubro-negros fecharam a parceria com o Mário Filho em grande estilo. O Flamengo liderou a média de público na liga, com mais de 50 mil torcedores, com a maioria dos maiores públicos do ano.
Lances importantes
Primeira chance. Aos três minutos, o Flamengo apresentou boa trama ofensiva. Pulgar serviu Jorginho, que finalizou da entrada da área, para defesa de Bruno Ferreira.
Mais uma. Seis minutos depois, a oportunidade foi de Carrascal. Bruno Henrique escorou de cabeça, e o colombiano emendou para fora.
Mal demais. Aos 12, Danilo fez ótimo lançamento para Bruno Henrique do campo de defesa. O atacante não manteve o mesmo nível e finalizou mal demais, quase na lateral.
Chutaço. Na marca dos 26, Jorginho teve mais uma oportunidade de finalização de fora da área. O chute teve bom arco e passou perto da meta defendida por Bruno Ferreira.
Não chegou ninguém. Aos 33, Varela infiltrou bem pela direita e recebeu na área. O lateral uruguaio escorou para trás, mas nenhum jogador do Flamengo se apresentou.
Samuel Lino abre o placar. Quando o relógio marcava 36 minutos, o Flamengo inaugurou o marcador em ótima trama ofensiva finalizada pelo camisa 16. Carrascal o encontrou, e ele tocou por baixo de Bruno Henrique, com a perna esquerda.
Discussão entre companheiros. O zagueiro Fabiano Souza e o atacante Pedro Raul, do Ceará, trocaram farpas antes do fim do primeiro tempo. A conversa acalorada aconteceu na área de defesa do Vozão, aos 47 do primeiro tempo.
Ceará assusta. O Vozão teve suas únicas duas oportunidades entre seis e dez minutos. Primeiro, Fabiano Souza completou cruzamento de Fernandinho, mas mandou para fora. Depois, com o mesmo Fernandinho, Léo Pereira salvou passe que deixaria Pedro Raul livre para marcar.
Quase um golaço. Aos 11, Danilo fez bom cruzamento para dentro da área e encontrou Arrascaeta. O uruguaio emendou um lindo voleio, mas jogou por cima.