O Flamengo conquistou seu nono título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, com vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã. O clube carioca repete o feito de 2019, unindo as conquistas no Brasil e na América do Sul.

Samuel Lino marcou o gol do título rubro-negro no Rio de Janeiro. Foi a coroação de um atacante contestado pelos poucos tentos após ter sido uma das contratações mais caras da história do clube.

Apesar do placar magro, o Flamengo dominou completamente as ações no Maracanã. Precisando do resultado, o Ceará não ameaçou a meta defendida por Rossi.