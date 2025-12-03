Enquanto o São Paulo depende só de si para carimbar vaga em um eventual G8, o Internacional precisa de um milagre para permanecer na Série A. Nesta quarta-feira (03), na Vila Belmiro, o time paulista bateu os gaúchos por 3 a 0, encaminhou a oitava posição na tabela e ainda manteve o Santos fora do Z4.

Dois gols saíram ainda no primeiro tempo, com Sabino e Maik. Luciano fechou a contagem, já na etapa final.

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos 51 pontos, com três de vantagem sobre o Red Bull Bragantino, nono colocado. O São Paulo pode, portanto, até perder seu último jogo para garantir vaga em um eventual G8 -a depender de um título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil. Um empate, porém, já serve de garantia.