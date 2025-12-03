São Paulo vence na Vila, ajuda o Santos e afunda o Internacional
Enquanto o São Paulo depende só de si para carimbar vaga em um eventual G8, o Internacional precisa de um milagre para permanecer na Série A. Nesta quarta-feira (03), na Vila Belmiro, o time paulista bateu os gaúchos por 3 a 0, encaminhou a oitava posição na tabela e ainda manteve o Santos fora do Z4.
Dois gols saíram ainda no primeiro tempo, com Sabino e Maik. Luciano fechou a contagem, já na etapa final.
Com o triunfo, o São Paulo chegou aos 51 pontos, com três de vantagem sobre o Red Bull Bragantino, nono colocado. O São Paulo pode, portanto, até perder seu último jogo para garantir vaga em um eventual G8 -a depender de um título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil. Um empate, porém, já serve de garantia.
Gaúchos, enquanto isso, vivem grande drama. Na estreia de Abel Braga, viram o Santos vencer bem o Juventude e agora dependem não só de uma vitória, mas também de resultados alheios para não ser rebaixado à Série B.
Na última rodada, o São Paulo vai a Salvador para enfrentar o Vitória, rival direto do Colorado na luta contra o rebaixamento.
O Internacional, enquanto isso, recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. As partidas acontecem simultaneamente, às 16h (de Brasília) de domingo.
Como foi o jogo
O São Paulo teve amplo domínio nos primeiros 45 minutos. O time de Hernán Crespo dominava as ações e tinha bom volume de jogo, em apresentação bem diferente daquela que resultou no 6 a 0 diante do Fluminense.
Não demorou muito para o bom futebol resultar em gol. O primeiro veio com o zagueiro Sabino -cria da base do Santos-, de cabeça, enquanto, já no último lance do primeiro tempo, o cria de Cotia Maik ampliou a vantagem.
Já na reta final, bastou ao São Paulo controlar o jogo. O clube não chegou a anular o Internacional, que conseguiu criar algumas oportunidades, mas sem conseguir vazar o goleiro Rafael, que, assim como Sabino, retornou de suspensão após ficar de fora da dura goleada sofrida no Rio de Janeiro.
Ainda deu tempo de Luciano deixar o dele. O camisa 10 era uma das três novidades que retornavam de lesão na Baixada Santista -Ferreira e Arboleda, que iniciou no banco e entrou no decorrer do jogo, também se recuperaram de lesões-, e marcou o tento que trouxe total tranquilidade para o time do Morumbis esfriar a reta final de jogo carimbar o triunfo na Vila Belmiro.