O goleiro Caíque França até tentou, mas não foi capaz de evitar a vitória do Bahia sob o Sport, por 2 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Arena Fonte Nova, o time da casa amassou e viu o arqueiro rival não deixar o triunfo ser uma goleada -ele só não foi capaz de evitar os golaços de Rodrigo Nestor e Luciano Juba que definiram o placar.

O Bahia dominou durante todo o jogo, e Caíque França fez pelo menos nove grandes defesas, além de pegar um pênalti de Willian José. Os gols inevitáveis de Nestor e Juba foram chutaços no ângulo.