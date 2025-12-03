A Justiça de São Paulo condenou em primeira instância, nesta segunda-feira (1º), a jornalista Barbara Gancia por injúria contra Laura Bolsonaro devido a um comentário nas redes sociais a respeito da filha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Cabe recurso à decisão. O caso tramita em segredo de Justiça.

"Pra bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta", escreveu a jornalista em 2022. A publicação recebeu milhares de críticas de apoiadores do ex-presidente.

A mensagem fazia referência a uma declaração de Bolsonaro em que ele usou a expressão "pintou um clima" ao se referir a encontro com adolescentes venezuelanas em São Sebastião, na periferia do Distrito Federal.