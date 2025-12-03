O Fortaleza fez valer o Castelão lotado e venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Laion saiu na frente logo aos sete minutos de partida, com Pochettino, e ampliou com Herrera no começo da etapa final.

O Timão descontou com o garoto André, mas não foi o suficiente para conquistar os três pontos.