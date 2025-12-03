O Fortaleza fez valer o Castelão lotado e venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Laion saiu na frente logo aos sete minutos de partida, com Pochettino, e ampliou com Herrera no começo da etapa final.
O Timão descontou com o garoto André, mas não foi o suficiente para conquistar os três pontos.
Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 43 pontos e deixou a zona do rebaixamento, empurrando o Vitória no seu lugar.
Já o Corinthians chegou ao terceiro jogo sem vencer e estacionou nos 46 pontos. O clube foi ultrapassado pelo Red Bull Bragantino na tabela e pode perder mais posições até o fim da rodada.
Brenno foi o cara
O goleiro Brenno foi o salvador do Fortaleza na vitória sobre o Corinthians.
Há três semanas, o atleta ficou marcado por uma falha bizarra contra o Grêmio, quando, desatento, entregou uma bola no pé do atacante Carlos Vinicius.
Diante do Timão, porém, ele foi fundamental para garantir os três pontos para o Laion e a saída da equipe do Z4 do Brasileirão, especialmente com um milagre realizado aos 45 minutos do segundo tempo em cabeceio de Ángel Romero na entrada da pequena área.
Antes, porém, ele fez, pelo menos, outras quatro grandes defesas desde o primeiro tempo.
Ao fim do jogo, ele foi o atleta mais celebrado em meio a uma grande festa feita no campo e nas arquibancadas do Castelão.
Brenno ficou bastante emocionado e chorou copiosamente embaixo da meta que defendeu durante o segundo tempo.
Lances importantes
Mas já, Fortaleza? Demorou apenas sete minutos para o Laion abrir o placar. Na primeira chegada perigosa da partida, Vitinho errou um passe na altura do meio-campo e cedeu o contra-ataque com velocidade. Breno Lopes puxou e acionou Bareiro, que cruzou rasteiro e encontrou Pochettino para finalizar para o fundo das redes.
Resposta rápida. O Corinthians respondeu no lance seguinte, com Matheus Bidu finalizando de fora da área e obrigando o goleiro Brenno buscar no ângulo direito.
Perigo novamente. O Timão seguiu pressionando o Fortaleza e novamente passou perto do empate quando Breno Bidon arriscou da entrada da área e tirou tinta da trave.
Pochettino perigoso. O meia argentino estava querendo jogo e levou perigo quando recebeu pelo lado esquerdo, passou por Cacá e finalizou de fora da área. A bola passou pelo lado direito gol defendido por Hugo Souza.
Breno de novo. O goleiro do Fortaleza voltou a ser importante quando Maycon arriscou de fora da área, buscando o ângulo direito, e parou novamente em uma ótima intervenção do atleta do Laion.
Dieguinho também tenta. Com muita liberdade pelo lado direito, Dieguinho passou bem pela marcação e arriscou tirando tinta da trave direita do Fortaleza.
Não, Gui Negão. A chance mais cristalina criada pelo Corinthians no primeiro tempo foi desperdiçada pelo atacante Gui Negão. Matheus Bidu e Vitinho trocaram passes pelo lado esquerdo, o atacante entrou na área com liberdade e cruzou por baixo. Gui entrou livre, na pequena área, mas chutou em cima da marcação.
Brenno mais uma vez. O segundo tempo começou com Brenno novamente salvando o Fortaleza. Dieguinho cruzou pela direita e encontrou Vitinho, que cabeceou no canto direito, mas o goleiro do Laion foi buscar.
Herrera gelado. Aos 12 minutos do segundo tempo, o Fortaleza ampliou com Herrera, que aproveitou bom passe de Matheus Rossetto, saiu na cara de Hugo Souza e cavou por cima do goleiro corintiano.
Corinthians diminui. Aos 24 minutos da etapa final, o Timão descontou com o garoto André, que apareceu por trás da defesa do Fortaleza e apresentou um bom cruzamento rasteiro de Vitinho pela esquerda.
Brenno faz o milagre final. O Corinthians foi para cima nos minutos finais e proporcionou o último ato de uma noite mágica para Brenno, que fez um milagre ao defendeu uma cabeçada do paraguaio a queima roupa de Ángel Romero.