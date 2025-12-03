Em nova noite inspiradíssima do herói Neymar, o Santos venceu o Juventude com autoridade por 3 a 0 em Caxias do Sul e se distanciou ainda mais do Z4 antes da última rodada do Brasileirão.

O camisa 10 mostrou mais uma vez seu DNA decisivo e carregou o Peixe ao marcar os três gols do embate. O craque, que definiu o resultado em um intervalo de 17 minutos, deixou o gramado nos minutos finais do 2º tempo e saiu do estádio com a bola nas mãos.

O placar deixou o time de Juan Pablo Vojvoda com 44 pontos e na 14ª posição antes da rodada final. A derrota do Vitória, somada ao fato de o Inter estar sendo superado pelo São Paulo nesta noite, ajudam ainda mais os paulistas.