Em nova noite inspiradíssima do herói Neymar, o Santos venceu o Juventude com autoridade por 3 a 0 em Caxias do Sul e se distanciou ainda mais do Z4 antes da última rodada do Brasileirão.
O camisa 10 mostrou mais uma vez seu DNA decisivo e carregou o Peixe ao marcar os três gols do embate. O craque, que definiu o resultado em um intervalo de 17 minutos, deixou o gramado nos minutos finais do 2º tempo e saiu do estádio com a bola nas mãos.
O placar deixou o time de Juan Pablo Vojvoda com 44 pontos e na 14ª posição antes da rodada final. A derrota do Vitória, somada ao fato de o Inter estar sendo superado pelo São Paulo nesta noite, ajudam ainda mais os paulistas.
Os times se despedem desta edição do Brasileirão na tarde de domingo. O Santos terá uma verdadeira batalha contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, enquanto o Juventude encara o Corinthians apenas para cumprir calendário.
Como está a tabela?
14 - Santos: 44 pontos (11 vitórias, saldo -8)
15 - Ceará: 43 pontos (11 vitórias, saldo -3)*
16 - Fortaleza: 43 pontos (11 vitórias, saldo -13)
17 - Vitória: 42 pontos (10 vitórias, saldo -18)
18 - Inter: 41 pontos (10 vitórias, saldo -15)
19 - Juventude: 34 pontos (9 vitórias, saldo -34)
*ainda joga na rodada
Ele decide. De novo!
Neymar repetiu a estratégia utilizada contra o Sport na semana passada: mesmo lesionado, optou por atuar desde o início. No 1º tempo, ele até conseguiu se destacar com dribles curtos e passes açucarados para os companheiros, mas não conseguiu tirar o placar do zero.
O show do camisa 10 ficou para o 2º tempo. Ele até desperdiçou uma boa chance ainda no minuto inicial, mas marcou três vezes em um intervalo de 17 minutos. Primeiro, ele aproveitou cruzamento de Guilherme; depois, completou contra-ataque puxado por Igor Vinícius e, para completar, marcou de pênalti. Foi o primeiro hat-trick (três gols na partida) do astro desde abril de 2022.
Gols e destaques
Neymar balança, e Guilherme assusta. O primeiro lance de perigo foi do Santos — e saiu justamente a partir dos pés de Neymar. O camisa 10 recebeu na ponta esquerda, deu um drible curto sobre Mandaca e tocou para Guilherme, que arrancava por dentro. O atacante dominou e bateu forte, mas Jandrei se mostrou atento e espalmou para a linha de fundo.
Neymar faz falta dura, e Rodrigo Sam reclama. O Juventude reagiu após o lance e valorizou a posse de bola desde o campo de defesa. Em uma das saídas, aliás, Neymar virou alvo de reclamação de Rodrigo Sam, zagueiro dos donos da casa. O santista derrubou o adversário e, na tentativa de chutar a bola durante a dividida, acertou as costas do rival, que gritou de dor e pediu, em vão, a aplicação de cartão amarelo.
Juventude marca, mas impedimento salva o Peixe. Explorando os lançamentos em profundidade, os mandantes até balançaram as redes aos 25 minutos - para a sorte do Santos, no entanto, a arbitragem invalidou a jogada. O gol teria sido de autoria de Taliari, que pegou rebote de Brazão e não deu chance de defesa ao goleiro, mas o próprio atacante estava impedido na origem do lance.
Faltou o chute... O Santos teve uma chance de ouro para abrir o placar já nos acréscimos da etapa inicial. Igor Vinícius conseguiu ficar com a bola após dividida de Lautaro e arrancou, ao lado de dois companheiros, contra dois defensores dos gaúchos. O lateral tabelou com Neymar e clareou o lance para Guilherme. O camisa 11, na hora de finalizar, tentou dar um drible a mais e facilitou a defesa da zaga.
Neymar, parte 1. O astro iniciou o 2º tempo "on fire" e, depois de ficar no quase após cruzamento de Sousa, marcou aos 11 minutos. O lance começou com Igor Vinícius ajeitando de peito para Barreal, que costurou em diagonal e tocou para o camisa 10. Neymar entregou para Guilherme e se infiltrou na área, recebendo do companheiro e chutando forte ao gol de Jandrei — a bola ainda desviou caprichosamente na zaga antes de parar nas redes: 1 a 0.
Neymar, parte 2. O camisa 10 voltou a brilhar dez minutos depois, desta vez em contra-ataque puxado por Igor Vinícius. O lateral disparou pela esquerda e serviu o companheiro. Neymar, já dentro da área, não teve qualquer dificuldade para superar Jandrei em chute rasteiro.
Neymar, parte 3. O show do craque terminou quando Lautaro Díaz foi agarrado por Rodrigo Sam quando tentava completar um cruzamento da esquerda. Resultado? Pênalti marcado por Wilton Pereira Sampaio após checagem do VAR. Consequência? Gol de Neymar, que deslocou Jandrei com extrema categoria): 3 a 0.