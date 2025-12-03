A ação da Polícia Federal que levou à prisão do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar (União Brasil), nesta quarta-feira (3), foi baseada nas investigações que demonstraram a ligação do deputado estadual ao crime organizado, além de sua relação com o ex-deputado TH Joias, a quem avisou da operação que o prenderia, dando tempo para ele se preparar.

TH está preso desde setembro sob suspeita de atuar para o CV (Comando Vermelho). Confira abaixo o que diz a investigação da Polícia Federal sobre os envolvidos no caso.

Do que Rodrigo Bacellar é suspeito?

Bacellar é suspeito de ter repassado informações sigilosas da Operação Zargun, que levou em setembro à prisão do então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. O presidente da Alerj teria conhecimento prévio das operações policiais e ligado para o investigado na véspera, dando orientações sobre a operação que o prenderia.

Como ocorreu a prisão de Bacellar?