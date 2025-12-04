04 de dezembro de 2025
'VOZES'

Assassino de porteiro será internado em manicômio após laudo

Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
Emilio Carlos Swoboda Vigatto, de 43 anos, está preso desde o crime e agora deve ser internado em um manicômio judiciário.
O caso que chocou Perdizes, na zona oeste de São Paulo, em 2 de dezembro de 2024, ganhou novo capítulo: o homem que matou o porteiro Gabriel Araújo a facadas foi diagnosticado com esquizofrenia. Emilio Carlos Swoboda Vigatto, de 43 anos, está preso desde o crime e agora deve ser internado em um manicômio judiciário por pelo menos um ano - período que poderá ser ampliado conforme avaliações médicas.

Leia mais: Porteiro morre por defender cão que seria morto pelo tutor

O laudo psiquiátrico, emitido em novembro, apontou que Emilio sofre delírios e alucinações auditivas, acreditando ouvir vozes e até pensamentos de outras pessoas. A Justiça entendeu que, durante todo o tempo de reclusão, ele esteve incapaz de compreender o caráter ilícito do homicídio.

O acusado já passou por diversas internações psiquiátricas e relatou perseguições imaginárias no condomínio onde morava, onde a vítima trabalhava. Segundo o documento médico, ele apresenta risco muito alto para outras pessoas, razão pela qual a internação foi recomendada.

*Com informações do Metrópoles

