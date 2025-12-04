O caso que chocou Perdizes, na zona oeste de São Paulo, em 2 de dezembro de 2024, ganhou novo capítulo: o homem que matou o porteiro Gabriel Araújo a facadas foi diagnosticado com esquizofrenia. Emilio Carlos Swoboda Vigatto, de 43 anos, está preso desde o crime e agora deve ser internado em um manicômio judiciário por pelo menos um ano - período que poderá ser ampliado conforme avaliações médicas.

O laudo psiquiátrico, emitido em novembro, apontou que Emilio sofre delírios e alucinações auditivas, acreditando ouvir vozes e até pensamentos de outras pessoas. A Justiça entendeu que, durante todo o tempo de reclusão, ele esteve incapaz de compreender o caráter ilícito do homicídio.