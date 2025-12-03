A subcomissão especial da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira (3) a votação do relatório da PEC que mantém a escala 6x1, mas reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas sem corte salarial. O pedido de vista coletiva de parlamentares empurrou a decisão para a próxima semana.
O texto do relator Luiz Gastão (PSD-CE) propõe uma redução gradual: 42 horas na primeira etapa de vigência e, em até dois anos, a chegada ao limite de 40 horas. Ele afirma que a mudança contribui para saúde, qualidade de vida e produtividade, sem gerar impactos econômicos bruscos.
A versão original da proposta, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), previa o fim da escala 6x1 e carga de 36 horas semanais. Gastão, no entanto, defendeu ajustes para evitar prejuízos a empresas, como queda na produção e risco de desemprego.
Parlamentares governistas cobram uma transição mais profunda. “Não admitimos manter a jornada 6x1 ou reduzir salário”, afirmou Vicentinho (PT-SP).
*Com informações do SBT News