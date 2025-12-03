A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (2) a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPVA carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos com 20 anos ou mais de fabricação. O texto, oriundo do Senado, foi votado em dois turnos e agora segue para promulgação.
A PEC 72/23 recebeu ampla maioria nas duas votações: 412 votos a favor e 4 contrários no primeiro turno; 397 favoráveis e apenas 3 contrários no segundo. Com a mudança, estados que ainda cobravam o imposto de veículos antigos ficam impedidos de manter a taxação, passando a valer imunidade tributária nacional.
A isenção não abrange micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques. Segundo o relator da proposta na comissão especial, deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), a medida elimina disparidades existentes entre os estados. “Já há locais onde veículos mais antigos não pagam IPVA. A proposta uniformiza essa política e impede que os proprietários continuem sendo onerados após décadas de uso”, afirmou.
A mudança deve ter impacto direto em unidades federativas que ainda cobravam o tributo desses veículos, como Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Tocantins e Santa Catarina.
A discussão em plenário também ressaltou o caráter social da medida. O deputado Domingos Sávio (PL-MG) destacou que a isenção beneficia quem não tem condições de comprar carros novos. “Se não pagar o IPVA, sobra dinheiro para manter o carro funcionando em segurança”, disse. Já Hildo Rocha (MDB-MA) lembrou que estados como o Maranhão já concedem a isenção para veículos de pequenos produtores rurais, como camionetes mais antigas.
A votação foi feita após a reforma tributária de 2023 que ampliou a cobrança do IPVA para incluir veículos aéreos e aquáticos, mas também estabeleceu novas imunidades tributárias, entre elas, tratores, embarcações para pesca e plataformas utilizadas pela indústria de petróleo e gás.
Com a aprovação definitiva da PEC pelo Congresso, a regra passa a valer após promulgação e os proprietários de veículos terrestres antigos não poderão mais ser cobrados pelo imposto.