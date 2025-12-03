A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (2) a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPVA carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos com 20 anos ou mais de fabricação. O texto, oriundo do Senado, foi votado em dois turnos e agora segue para promulgação.

A PEC 72/23 recebeu ampla maioria nas duas votações: 412 votos a favor e 4 contrários no primeiro turno; 397 favoráveis e apenas 3 contrários no segundo. Com a mudança, estados que ainda cobravam o imposto de veículos antigos ficam impedidos de manter a taxação, passando a valer imunidade tributária nacional.