A modelo Marcela Tomaszewski, Miss Gramado 2025, publicou nesta quarta-feira (3) fotos de hematomas e prints de conversas atribuídas ao ator Dado Dolabella, com quem manteve um relacionamento de setembro a novembro deste ano, afirmando ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. Um inquérito da Polícia Civil apura o caso.

Em um texto publicado nas redes sociais, Marcela disse que, a princípio, se manteve em silêncio por medo do julgamento público e da possibilidade de não acreditarem na sua versão. Ela afirma que decidiu tornar o caso público para alertar outras mulheres sobre relações abusivas.

As imagens compartilhadas mostram marcas no corpo e diálogos em que o contato identificado como “Dado” pressiona a modelo a aparentar normalidade nas redes sociais, apesar da situação do casal. Em outra conversa, Marcela relata estar assustada e envia fotos das lesões.

O caso veio à tona em outubro, após a divulgação de um vídeo em que ela aparece com ferimentos no pescoço. Na época, os dois confirmaram uma briga, mas alegaram que as imagens estavam fora de contexto. Posteriormente, Marcela registrou boletim de ocorrência e declarou ter sofrido agressões.