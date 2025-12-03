A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, as datas previstas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado, possa deixar o regime fechado.

Leia mais: Justiça atesta que Bolsonaro vai terminar de cumprir pena em 2052

Conforme o documento encaminhado nessa terça-feira (2), Bolsonaro poderá progredir para o semiaberto a partir de 23 de abril de 2033. Já o livramento condicional está estimado para ocorrer em 13 de março de 2037.