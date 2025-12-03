Um menino de 10 anos perdeu a visão de um olho após levar um soco durante uma aula de educação física em uma escola da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a mãe, a criança tinha glaucoma congênito no olho atingido, com redução visual, e perdeu totalmente a visão depois do episódio. A agressão resultou em descolamento de retina e dano irreversível.