O Flamengo terá nesta quarta-feira (3) a segunda chance de confirmar seu nono título do Campeonato Brasileiro, com o time de Filipe Luís podendo levantar mais uma taça apenas quatro dias depois de ser campeão da Copa Libertadores.

Faltando duas rodadas para o fim da competição, com somente mais seis pontos em disputa, o rubro-negro lidera a tabela de classificação, com 75 pontos, cinco à frente do Palmeiras, vice-líder.

Na rodada anterior, o Flamengo já poderia ter sido campeão, se vencesse o Atlético Mineiro, e o Palmeiras perdesse para o Grêmio. O tricolor gaúcho até venceu sua partida, por 3 a 2, mas o carioca não conseguiu sair de um empate em 1 a 1 com o mineiro.