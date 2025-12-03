O Fluminense contou com dois gols de Soteldo e venceu o Grêmio em Porto Alegre, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os tentos do camisa 7, que quebrou um jejum contra seu ex-clube, colocam o Tricolor das Laranjeiras no G5. André Henrique descontou para os gaúchos.

Com o triunfo, a equipe de Luis Zubeldía chega ao sexto jogo sem perder e entra provisoriamente no G5, zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Com 61 pontos, o Flu seca o Botafogo (que tem 59) contra o Cruzeiro ? eles se enfrentam na quinta-feira.

Já o Grêmio perde a chance de entrar no G8. O clube gaúcho fica com 46 pontos, na 10ª posição, e torce contra os rivais para ainda sonhar com uma vaga na pré-Libertadores.