O jovem Gerson de Melo Machado, 19, morreu por hemorragia causada por lesões de vasos do pescoço, segundo informou nesta terça-feira (2) o IPC (Instituto de Polícia Científica) da Paraíba.

O órgão afirmou que o laudo completo ainda não está concluído e que foi solicitado um exame toxicológico complementar, cujo resultado deve ser finalizado em até 45 dias.

O corpo de Gerson foi sepultado na tarde desta segunda-feira (1º) no Cemitério do Cristo, em João Pessoa.