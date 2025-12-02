02 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA RANKING

Supercomputador exclui Brasil do top 5 de favoritos para Copa

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rafael Ribeiro/CBF
O técnico Carlo Ancelotti é citado como possível solução para o Brasil
O técnico Carlo Ancelotti é citado como possível solução para o Brasil

O Supercomputador da Opta Analyst, empresa que é especializada em estatísticas esportivas, listou as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 -e não colocou o Brasil nem mesmo dentro do top 5.

O levantamento traz a seleção de Carlo Ancelotti apenas como 7ª melhor posicionada para faturar o troféu. O torneio, que terá o sorteio dos grupos na sexta, começa em junho do ano que vem.

O Brasil soma, segundo o supercomputador, apenas 5,6% de chances de tornar-se hexacampeão. O número é, inclusive, inferior em relação a Portugal, que nunca ganhou uma Copa.

Espanha, França e Inglaterra formam o "pódio" - os três europeus aparecem com mais de 10%. Argentina e Alemanha completam o top 5.

O favoritismo dos espanhóis foi explicado pelo site da Opta. "A Espanha agora está invicta em seus últimos 31 jogos oficiais, superando a famosa sequência de 30 jogos sob comando de Vicente del Bosque entre 2010 e 2013 - uma sequência que os levou a vencer tanto a Copa do Mundo quanto a Euro."

A justificativa pelo 7º lugar do Brasil , por outro lado, passa pelos recentes fracassos nas últimas edições do torneio, segundo a empresa - Ancelotti, no entanto, é citado como possível solução. "O Brasil tem decepcionado constantemente nos últimos anos, falhando em passar até pelas quartas de final nas duas Copas do Mundo mais recentes e na Copa América de 2024, mas se algum treinador pode fazer a seleção ter sucesso em umm torneio eliminatório, ele é Ancelotti."

Veja Top 15

  1. Espanha - 17%
  2. França - 14,1%
  3. Inglaterra - 11,8%
  4. Argentina - 8,7%
  5. Alemanha - 7,1%
  6. Portugal - 6,6%
  7. Brasil - 5,6%
  8. Holanda - 5,2%
  9. Noruega - 2,3%
  10. Colômbia - 2%
  11. Bélgica - 1,9%
  12. Uruguai - 1,7%
  13. México - 1,3%
  14. Croácia - 1,1%
  15. Marrocos - 1,1%

Comentários

Comentários