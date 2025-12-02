O Supercomputador da Opta Analyst, empresa que é especializada em estatísticas esportivas, listou as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 -e não colocou o Brasil nem mesmo dentro do top 5.

O levantamento traz a seleção de Carlo Ancelotti apenas como 7ª melhor posicionada para faturar o troféu. O torneio, que terá o sorteio dos grupos na sexta, começa em junho do ano que vem.

O Brasil soma, segundo o supercomputador, apenas 5,6% de chances de tornar-se hexacampeão. O número é, inclusive, inferior em relação a Portugal, que nunca ganhou uma Copa.