Supercomputador exclui Brasil do top 5 de favoritos para Copa
| Tempo de leitura: 1 min
O Supercomputador da Opta Analyst, empresa que é especializada em estatísticas esportivas, listou as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 -e não colocou o Brasil nem mesmo dentro do top 5.
O levantamento traz a seleção de Carlo Ancelotti apenas como 7ª melhor posicionada para faturar o troféu. O torneio, que terá o sorteio dos grupos na sexta, começa em junho do ano que vem.
O Brasil soma, segundo o supercomputador, apenas 5,6% de chances de tornar-se hexacampeão. O número é, inclusive, inferior em relação a Portugal, que nunca ganhou uma Copa.
Espanha, França e Inglaterra formam o "pódio" - os três europeus aparecem com mais de 10%. Argentina e Alemanha completam o top 5.
O favoritismo dos espanhóis foi explicado pelo site da Opta. "A Espanha agora está invicta em seus últimos 31 jogos oficiais, superando a famosa sequência de 30 jogos sob comando de Vicente del Bosque entre 2010 e 2013 - uma sequência que os levou a vencer tanto a Copa do Mundo quanto a Euro."
A justificativa pelo 7º lugar do Brasil , por outro lado, passa pelos recentes fracassos nas últimas edições do torneio, segundo a empresa - Ancelotti, no entanto, é citado como possível solução. "O Brasil tem decepcionado constantemente nos últimos anos, falhando em passar até pelas quartas de final nas duas Copas do Mundo mais recentes e na Copa América de 2024, mas se algum treinador pode fazer a seleção ter sucesso em umm torneio eliminatório, ele é Ancelotti."
Veja Top 15
- Espanha - 17%
- França - 14,1%
- Inglaterra - 11,8%
- Argentina - 8,7%
- Alemanha - 7,1%
- Portugal - 6,6%
- Brasil - 5,6%
- Holanda - 5,2%
- Noruega - 2,3%
- Colômbia - 2%
- Bélgica - 1,9%
- Uruguai - 1,7%
- México - 1,3%
- Croácia - 1,1%
- Marrocos - 1,1%