Lewa perde pênalti, mas Barça vence Atlético de Madri e dispara
O Barcelona superou um pênalti perdido por Lewandowski no Camp Nou, venceu o Atlético de Madri de virada por 3 a 1 e disparou na liderança do Campeonato Espanhol. Baena abriu o placar para os visitantes, mas Raphinha, Olmo e Ferrán Torres decretaram o placar para os catalães no duelo, válido pela 19ª rodada e antecipado pela LaLiga.
O resultado deixou o Barça com 37 pontos, quatro a mais em relação ao Real Madrid -que tem um jogo a menos. O Villarreal, com 32 pontos somados, fecha o top 3.
O time de Diego Simeone, por outro lado, estacionou nos 31 pontos e segue na 4ª colocação. A derrota encerrou uma sequência de sete vitórias seguidas da equipe da capital nesta temporada.
Os times voltam a atuar pelo Espanhol no sábado. O Barcelona encara o Betis fora de casa, enquanto o Atlético de Madri, também longe de seus domínios, mede forças com o Athletic Bilbao.
Como foi o jogo
O Barcelona até começou melhor e assustou com o trio Yamal-Lewandowski-Raphinha, mas tomou gol justamente após atacar. Molina, ainda do campo de defesa, deu um lançamento brilhante para Baena, que recebeu nas costas dos zagueiros, arrancou e deslocou Joan García - o lance chegou a ser invalidado por impedimento, mas o VAR corrigiu a decisão do bandeirinha: 1 a 0.
Controlando a posse, os donos da casa reagiram e empataram com a categoria de Raphinha. O brasileiro recebeu passe na medida de Pedri, invadiu a área, deixou Oblak no chão com um drible de perna esquerda e só teve o trabalho de empurrar para as redes: 1 a 1.
Depois de uma lambança de Cubarsí quase piorar as coisas, o Barcelona desperdiçou duas chances de ouro para virar com Lewandowski. A primeira oportunidade foi criada quando Olmo, após driblar Barrios, acabou derrubado pelo próprio meio-campista dentro da área. O árbitro marcou pênalti, mas o polonês isolou a cobrança - Lewa ainda viu Oblak brilhar em uma cabeçada pouco tempo depois.
A trocação continuou franca no 2º tempo, e Olmo foi o responsável pela virada. O camisa 20 conseguiu tabelar com Lewandowski mesmo em meio ao bate-rebate da zaga e cravou, em chute cruzado, o 2 a 1. Na queda, Olmo sentiu uma lesão no ombro e precisou ser substituído.
Ferrán Torres entrou no lugar do autor da virada e sacramentou a vitória nos acréscimos. Ele recebeu cruzamento de Baldé e, com extrema liberdade, teve tempo de dominar já perto da pequena área antes de deslocar Oblak: 3 a 1.
BARCELONA
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Baldé, Eric García, Pedri (Casadó) e Olmo (Ferrán Torres); Lamine Yamal (Christensen), Raphinha (Dro Fernández) e Lewandowski (Rashford). T.: Hansi Flick
ATLÉTICO DE MADRI
Oblak; Gimenez, Lenglet, Molina e Hancko; Johnny (Koke) (Griezmann), Barrios e Baena (Almada); Giuliano Simeone (Sorloth); Nico Gonzalez (Gallagher) e Alvarez. T.: Diego Simeon
Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Assistentes: Pablo González Fuertes e Javier Iglesias Villanueva
VAR: Pablo González Fuertes
Cartões amarelos: Gerard Martín (BAR); Baena (ATM)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Baena (ATM), aos 18 min do 1º tempo; Raphinha (BAR), aos 25 min do 1º tempo; Olmo (BAR), aos 19 min do 2º tempo; Ferrán Torres (BAR), aos 50 min do 2º tempo