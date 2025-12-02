A última chance de observar uma superlua em 2025 será nesta quinta-feira (4), quando o Lua chega ao ponto mais próximo da Terra e, por isso, aparenta estar maior e mais brilhante. Nesta semana, o satélite natural chega a 357 mil quilômetros de distância do nosso planeta.

Para apreciar a superlua, não é preciso nenhum equipamento, mas estar em locais sem poluição luminosa (luzes artificiais) ajuda. Um céu limpo também favorece a observação.

Josina Oliveira do Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP) do Observatório Nacional, diz que uma hora após o nascer ou o pôr do Sol é o melhor período para observar a superlua. Nesses momentos, o satélite fica próximo a linha do horizonte, o que dará a sensação de que é maior, mas já está livre de fenômenos que acontecem na região.