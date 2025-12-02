O blogueiro bolsonarista foragido Allan dos Santos criticou nesta segunda-feira (1°) a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por suas falas públicas a respeito do apoio do PL a candidaturas nas eleições 2026.

Em um programa do YouTube, Allan dos Santos afirmou que "Michelle está cagando para o Bolsonaro", ao comentar celeuma na direita em razão de apoio da sigla a Ciro Gomes (PSDB) para o cargo de governador do Ceará.

Santos respondeu a comentário do jornalista Luís Ernesto Lacombe, que afirmou que a ex-primeira-dama estava certa ao questionar o respaldo do PL a Ciro em detrimento do senador Eduardo Girão (Novo), pré-candidato ao governo do estado.