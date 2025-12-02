O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) escolheu o professor Aluísio Segurado como o novo reitor da USP, mais prestigiada universidade da América Latina. Ele venceu as eleições acadêmicas, e encabeçou a lista tríplice. A nomeação deve ser anunciada nesta quarta-feira (3).

Segurado venceu com ampla vantagem tanto na consulta aos alunos, docentes e funcionários quanto na votação da assembleia universitária. Sua indicação, no entanto, ainda dependia da decisão do governador.