Aos 31 anos, a criadora de conteúdo foi encontrada morta em 2 de novembro dentro da casa do defensor público Renato De Vitto, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Exames toxicológicos apontaram presença da droga no organismo, e a necropsia confirmou que a causa da morte foi parada cardíaca decorrente do consumo de cocaína.

Laudos do Instituto Médico Legal e da Polícia Civil concluíram que a influenciadora Bárbara Jankavski Marquez morreu por infarto provocado por overdose de cocaína; investigação descarta crime.

Com o resultado, a Polícia Civil encerrará o inquérito como morte acidental, já que não foram identificados sinais de agressão capazes de levar ao óbito. O Ministério Público poderá pedir o arquivamento do caso.

Renato disse em depoimento que contratou Bárbara como garota de programa e que os dois usaram drogas antes de ela passar mal. Ele chamou o Samu, mas a influenciadora não resistiu. Sua queda horas antes, relatada por testemunha, provocou ferimentos no olho e nas costas, constatados pelos policiais que atenderam à ocorrência.

Conhecida nas redes como “Barbie humana” e “Boneca Desumana”, Bárbara tinha mais de 400 mil seguidores e já havia feito 27 cirurgias plásticas.