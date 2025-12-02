A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (2) a Operação Intolerans para apurar ataques cibernéticos que miraram deputados federais favoráveis ao PL 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.
A ofensiva digital teria provocado instabilidade e queda em páginas parlamentares, dificultando a comunicação institucional. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba, com apoio de autoridades estrangeiras.
Segundo a PF, os ataques foram do tipo negação de serviço (DDoS), que sobrecarregam servidores para torná-los inacessíveis. Os nomes dos congressistas afetados não foram divulgados.
O projeto em discussão equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio, inclusive em casos de estupro, e está parado na Câmara após forte reação negativa. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos.
*Com informações do SBT News