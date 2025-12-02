02 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

PF mira ataque hacker contra deputados a favor de PL Antiaborto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PF
A ofensiva digital teria provocado instabilidade e queda em páginas parlamentares.
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (2) a Operação Intolerans para apurar ataques cibernéticos que miraram deputados federais favoráveis ao PL 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.

A ofensiva digital teria provocado instabilidade e queda em páginas parlamentares, dificultando a comunicação institucional. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba, com apoio de autoridades estrangeiras.

Segundo a PF, os ataques foram do tipo negação de serviço (DDoS), que sobrecarregam servidores para torná-los inacessíveis. Os nomes dos congressistas afetados não foram divulgados.

O projeto em discussão equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio, inclusive em casos de estupro, e está parado na Câmara após forte reação negativa. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos.

*Com informações do SBT News

