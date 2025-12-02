A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (2) a Operação Intolerans para apurar ataques cibernéticos que miraram deputados federais favoráveis ao PL 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.

Leia mais: Casos de estupro aceleram entre crianças até 4 anos no Brasil

A ofensiva digital teria provocado instabilidade e queda em páginas parlamentares, dificultando a comunicação institucional. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba, com apoio de autoridades estrangeiras.