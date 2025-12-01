A reta final de Campeonato Brasileiro do Palmeiras foi um desastre. Com dois pontos conquistados em 15 possíveis, o Verdão foi de líder com vantagem a virtual vice-campeão para o Flamengo.

O Palmeiras reassumiu a liderança na 32ª rodada. O Flamengo, que estava na ponta, empatou com o São Paulo por 2 a 2 na Vila Belmiro e viu o Verdão vencer o Santos para se tornar líder nos critérios de desempate.

A alegria durou pouco. Na jornada seguinte, o Alviverde perdeu para o Mirassol por 2 a 1, e o Rubro-Negro bateu o Santos por 3 a 2, no Maracanã. Para o Palmeiras, foi o primeiro de cinco jogos sem vitória.