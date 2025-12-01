Com o gol de cabeça marcado por Danilo no Monumental de Lima, no Peru, além de superar o Palmeiras na final da Copa Libertadores -e garantir-se como o primeiro clube tetracampeão do continental-, o Flamengo também ultrapassou o rival paulista no total de premiações acumulado ao longo da temporada.

Com uma premiação pelo título da competição continental na casa dos R$ 177 milhões, o rubro-negro passou o alviverde em cerca de R$ 30 milhões e assumiu a vice-liderança em valores arrecadados, pouco atrás do Fluminense, à frente dos demais por ter avançado até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

Pela campanha vitoriosa na Libertadores, o time de Filipe Luís arrecadou um total de US$ 33,15 milhões (R$ 177,2 milhões) distribuídos pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) --sendo US$ 24 milhões (R$ 128,3 milhões) apenas pela vitória na decisão.