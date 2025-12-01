A delegada Josenise de Andrade, da Delegacia Especializada de Homicídios de João Pessoa, afirmou que muitas tentativas foram feitas para impedir o jovem morto por uma leoa de entrar na jaula, mas ele estava "decidido" a chegar perto dela.

Gerson de Melo Machado, 19, "queria ver o animal de perto". Para Josenise, conforme as primeiras evidências, o rapaz não tinha intenção de atentar contra a própria vida, mas de se aproximar dos animais devido à curiosidade.

O jovem tinha ainda o desejo de ir para a África ser domador de leões. A conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson por nove anos, lembrou que ele sempre falava sobre o sonho durante seus contatos.