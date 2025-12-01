Uma mulher de 38 anos foi atingida por diversos tiros na manhã desta segunda-feira (1°) na rua Ushikichi Kamiya, no Jardim Fontalis, zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na pastelaria onde a vítima trabalha.

O homem que atirou utilizou duas armas. De acordo com a investigação, ele foi identificado por testemunhas como um ex-companheiro da mulher. Policiais militares e civis buscam o suspeito.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que o homem e a vítima conversavam. Na sequência, ele efetua os disparos à curta distância, mostram as imagens.