VIOLÊNCIA

Homem usa duas armas para atirar em mulher em São Paulo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem acertou diversos tiros na ex
Uma mulher de 38 anos foi atingida por diversos tiros na manhã desta segunda-feira (1°) na rua Ushikichi Kamiya, no Jardim Fontalis, zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na pastelaria onde a vítima trabalha.

O homem que atirou utilizou duas armas. De acordo com a investigação, ele foi identificado por testemunhas como um ex-companheiro da mulher. Policiais militares e civis buscam o suspeito.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que o homem e a vítima conversavam. Na sequência, ele efetua os disparos à curta distância, mostram as imagens.

De acordo com a Polícia Militar, os tiros acertaram as costas e as pernas da mulher. Foram aplicados torniquetes para controle da hemorragia. Ela foi levada de ambulância para o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista, em estado estável. Um helicóptero auxiliou no atendimento.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 73° DP (Jaçanã).

Este foi o segundo caso de violência doméstica na zona norte de São Paulo em poucos dias.

Na manhã de sábado (29), Douglas Alves da Silva, 26, atropelou a ex-namorada, Tainara Souza Santos, 31, no Parque Novo Mundo. Ele a atingiu com um Volkswagen Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Devido aos ferimentos profundos, ela teve as duas pernas amputadas.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal Tietê.

Silva foi preso na noite deste domingo. A defesa de Silva não foi localizada para se manifestar.

