A ex-assistente de palco do Chacrinha, Neulizete de Souza Ferraz, 65, conhecida como Lia Hollywood, morreu na manhã de sábado (29), em Araruama, região dos Lagos, Rio de Janeiro.

Ela teve os braços gravamente feridos e o rosto lesionado, após ser atacada por um cão da raça pitbull, em São Pedro d'Aldeia, em 20 de outubro e estava internada desde então. O cachorro pertencia ao filho dela.

De acordo com o Hospital Estadual Roberto Chabo, Neulizete teve duas paradas cardíacas, foram feitas manobras de reanimação, mas ela não resistiu. Ela havia passado por cirurgias para recuperar as lesões causadas pelo ataque. Em uma delas, o braço direito teve de ser amputado.