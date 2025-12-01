A defesa de Douglas Alves da Silva, 26, preso na noite deste domingo (30) após atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, 31, por vias de São Paulo, afirma que ele não tinha envolvimento nem relacionamento com a vítima.

Após audiência de custódia nesta segunda (1º), a Justiça determinou a prisão temporária dele por 30 dias.

Na manhã do sábado (29), Douglas arrastou o corpo de Tainara por cerca de um quilômetro. Ela teve as duas pernas amputadas. De acordo com o advogado de Douglas, Marcos Tavares Leal, ele teve uma briga momentos antes com um homem, que teria atingido ele com uma garrafa. O homem aparece ao lado de Tainara nas câmeras de segurança da rua usando uma camiseta branca.