O ministro Alexandre de Moraes determinou que o general Augusto Heleno passe por avaliação médica para comprovar o diagnóstico de Alzheimer, diante de informações distintas apresentadas por ele e pela defesa.

Leia mais: Moraes dá 5 dias para defesa de Augusto Heleno explicar Alzheimer

A decisão estabelece que médicos da Polícia Federal realizem um laudo completo em até 15 dias, incluindo histórico clínico, exames laboratoriais, testes neurológicos e neuropsicológicos. Caso necessário, poderão ser feitos exames de imagem, como ressonância magnética ou PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons).