DIAGNÓSTICO

STF ordena perícia médica em Heleno após versões divergentes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Lula Marques/ Agência Brasil
A decisão estabelece que médicos da Polícia Federal realizem um laudo completo em até 15 dias.
O ministro Alexandre de Moraes determinou que o general Augusto Heleno passe por avaliação médica para comprovar o diagnóstico de Alzheimer, diante de informações distintas apresentadas por ele e pela defesa.

Leia mais: Moraes dá 5 dias para defesa de Augusto Heleno explicar Alzheimer

A decisão estabelece que médicos da Polícia Federal realizem um laudo completo em até 15 dias, incluindo histórico clínico, exames laboratoriais, testes neurológicos e neuropsicológicos. Caso necessário, poderão ser feitos exames de imagem, como ressonância magnética ou PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons).

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou ter sido diagnosticado com Alzheimer desde 2018, enquanto sua defesa alegou que o diagnóstico só foi confirmado em janeiro de 2025, após exames realizados no ano anterior.

Heleno, que foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, terá também suas funções cognitivas e possíveis limitações funcionais avaliadas pelos peritos.

*Com informações do G1

