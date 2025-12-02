Renê Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte, afirmou em entrevista à TV que não fez o disparo e que as acusações contra ele serão esclarecidas no processo.

Relembre o caso: Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte

O empresário falou pela primeira vez desde o crime, cometido em 11 de agosto, e declarou ter havido apenas um “incidente”. Ele negou ter usado a arma da esposa, que é delegada, e disse não ter preconceito ou agido por arrogância na discussão com a equipe de coleta de lixo.