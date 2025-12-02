Renê Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte, afirmou em entrevista à TV que não fez o disparo e que as acusações contra ele serão esclarecidas no processo.
Relembre o caso: Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte
O empresário falou pela primeira vez desde o crime, cometido em 11 de agosto, e declarou ter havido apenas um “incidente”. Ele negou ter usado a arma da esposa, que é delegada, e disse não ter preconceito ou agido por arrogância na discussão com a equipe de coleta de lixo.
Imagens de câmeras mostraram o carro de Renê deixando o local e, logo depois, o gari ferido pedindo ajuda. A vítima morreu no hospital devido a hemorragia interna causada pelo projétil.
Questionado sobre pedir desculpas à família do trabalhador, Renê recusou, alegando que isso significaria admitir culpa. Ele também comentou críticas por ter mantido a rotina após o crime e lamentou não ter recebido visitas da esposa desde a prisão.
Renê responde por homicídio após a discussão de trânsito que terminou com o gari baleado enquanto trabalhava.
*Com informações do Metrópoles