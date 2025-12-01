O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que o relatório da PEC 18/25, que revisa a estrutura de segurança pública no Brasil, será apresentado aos líderes partidários nesta terça-feira (2). Ele disse acreditar que a proposta poderá ser aprovada ainda antes do recesso parlamentar.

Relembre o caso: Governo entrega PEC da Segurança Pública ao presidente da Câmara

A expectativa é que, após a apresentação, o parecer do relator Mendonça Filho (União-PE) seja votado na comissão especial até quinta-feira (4), abrindo caminho para a votação em Plenário ainda este ano.

O que é a PEC da Segurança Pública