Campinas abriga a maior unidade do Laces and Hair no país, um hair spa pioneiro que desde 1987, transforma a relação das pessoas com seus cabelos através da visão inovadora de Cris Dios, referência nacional em beleza limpa e regenerativa. Instalado no 1º piso do Shopping Iguatemi, o espaço funciona como um refúgio sensorial, onde cada detalhe — da arquitetura orgânica às matérias-primas naturais — reforça a filosofia que guia a marca há mais de 35 anos: cuidar dos fios com saúde, tecnologia natural e respeito ao meio ambiente. A obra artística que atravessa a loja, criada pelo estúdio TOMAZICABRAL, materializa esse propósito em uma instalação feita com mais de 10 mil tubos de papel e embalagens reaproveitadas, símbolo do compromisso do Laces com sustentabilidade, inovação e consumo responsável. Saiba mais: @lacesandhair