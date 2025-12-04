A Vanguard, do Grupo Plaenge, apresentou ao mercado campineiro o Frame, empreendimento residencial contemporâneo pensado para um público jovem, conectado e exigente. Com duas torres e plantas de 50m² a 125m², o projeto valoriza funcionalidade, design e convivência, oferecendo opções com até três dormitórios, varanda gourmet e integração entre sala e cozinha. As áreas comuns traduzem o estilo de vida urbano atual: piscina, fitness indoor e outdoor, sala do influencer, gourmet privativo com piscina, brinquedoteca, quadra e horta. No Nova Campinas, o Frame une tranquilidade e localização estratégica, próximo a serviços, comércio e corredores viários.