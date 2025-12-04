04 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EMPREENDIMENTO

Público jovem, conectado e exigente


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Vanguard, do Grupo Plaenge, apresentou ao mercado campineiro o Frame, empreendimento residencial contemporâneo pensado para um público jovem, conectado e exigente. Com duas torres e plantas de 50m² a 125m², o projeto valoriza funcionalidade, design e convivência, oferecendo opções com até três dormitórios, varanda gourmet e integração entre sala e cozinha. As áreas comuns traduzem o estilo de vida urbano atual: piscina, fitness indoor e outdoor, sala do influencer, gourmet privativo com piscina, brinquedoteca, quadra e horta. No Nova Campinas, o Frame une tranquilidade e localização estratégica, próximo a serviços, comércio e corredores viários.

Comentários

Comentários