A CAIC Widex marcou presença na Convenção ONE WSA, um importante encontro que reuniu profissionais e representantes da Widex de todo o país. Durante o evento, a Widex foi reconhecida com o prêmio de destaque, reforçando o compromisso da marca com a inovação, a qualidade e a excelência no cuidado auditivo. A CAIC Widex se orgulha de fazer parte dessa trajetória, levando tecnologia de ponta e um atendimento humanizado a cada paciente.

Informações: Caic Widex - Unidade Campinas (19) 99389-9952/ Unidade Jundiaí (11) 2709-2399.