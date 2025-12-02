02 de dezembro de 2025
CONVENÇÃO

Encontro de profissionais


Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação

A CAIC Widex marcou presença na Convenção ONE WSA, um importante encontro que reuniu profissionais e representantes da Widex de todo o país. Durante o evento, a Widex foi reconhecida com o prêmio de destaque, reforçando o compromisso da marca com a inovação, a qualidade e a excelência no cuidado auditivo. A CAIC Widex se orgulha de fazer parte dessa trajetória, levando tecnologia de ponta e um atendimento humanizado a cada paciente.
Informações: Caic Widex - Unidade Campinas (19) 99389-9952/  Unidade Jundiaí (11) 2709-2399.

