PF orienta bombeiros a socorrer Bolsonaro 'com agilidade'

O alerta leva em conta o quadro de saúde do detido, atualmente custodiado na sede da PF em Brasília. 

A Polícia Federal (PF) enviou um ofício ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) solicitando que qualquer chamado para atendimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro seja tratado com “celeridade”. O alerta leva em conta o quadro de saúde do detido, atualmente custodiado na sede da PF em Brasília.

O pedido formal, encaminhado na quinta-feira (27) ao 15º grupamento da corporação na Asa Sul, aponta que Bolsonaro cumpre pena de 27 anos por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. No texto, a PF enfatiza a urgência de atendimento médico para o ex-mandatário caso haja acionamento do serviço.

Em resposta, o CBMDF informou que todas as equipes foram orientadas a agir imediatamente sempre que houver demanda relacionada ao custodiado. A corporação destacou que protocolos de emergência devem ser adotados sem demora.

Durante audiência de custódia, Bolsonaro justificou a necessidade de cuidados especiais à saúde: mencionou refluxo, apneia do sono, necessidade de alimentação diferenciada, apresentou laudos médicos e afirmou fazer uso regular de cinco medicamentos. Esses fatores pesaram para a determinação da PF ao Corpo de Bombeiros.

A determinação para início do cumprimento da pena se deu em 25 de novembro, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) acatou a condenação por crimes como organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático. Desde então, Bolsonaro está detido sob custódia da PF no Distrito Federal.

*Com informações do Metrópoles

