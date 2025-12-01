A Polícia Federal (PF) enviou um ofício ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) solicitando que qualquer chamado para atendimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro seja tratado com “celeridade”. O alerta leva em conta o quadro de saúde do detido, atualmente custodiado na sede da PF em Brasília.

O pedido formal, encaminhado na quinta-feira (27) ao 15º grupamento da corporação na Asa Sul, aponta que Bolsonaro cumpre pena de 27 anos por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. No texto, a PF enfatiza a urgência de atendimento médico para o ex-mandatário caso haja acionamento do serviço.