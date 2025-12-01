Uma teoria conspiratória envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ganhar espaço nas redes sociais. O influenciador Luciano Cesa, que acumula alguns milhares de seguidores em plataformas como Instagram e YouTube, afirma que o político não está preso no Brasil, mas vivendo nos Estados Unidos enquanto seu suposto clone ocupa sua vaga na prisão.

Segundo Cesa, Bolsonaro está em local protegido em território norte-americano e atua em conjunto com aliados internacionais em uma missão para “libertar o planeta”. Ele citou a chamada “Aliança da Terra”, grupo que incluiria também o presidente Donald Trump, a quem chama de "Loirão", e alegou, sem evidência, que o ex-mandatário brasileiro foi visto nos EUA recentemente.