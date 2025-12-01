Dias antes de Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho, morrer após invadir a jaula de uma leoa em João Pessoa, o diretor do Presídio do Róger, Edmilson Alves, já havia alertado publicamente que o rapaz precisava de tratamento e acompanhamento contínuo para transtornos mentais. Segundo ele, o caso configurava uma “tragédia anunciada”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Edmilson e o chefe de disciplina da unidade prisional afirmaram que o jovem, de 19 anos, apresentava comportamento infantil e exigia cuidados especiais. “O raciocínio dele era de uma criança de cinco anos”, disse o servidor identificado como Yves. O diretor reforçou que o detento surtou diversas vezes, se automutilou e estava sempre medicado enquanto esteve sob custódia do sistema prisional.