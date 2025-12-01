O ataque fatal no zoológico de João Pessoa, neste domingo (30), encerrou tragicamente o maior sonho de Gerson de Melo Machado, o “Vaqueirinho”, de 19 anos: viajar para a África para “domar leões”. O desejo acompanhava o jovem desde a infância, mas sua vida foi marcada por abandono, pobreza extrema e transtornos mentais que só receberam diagnóstico na adolescência.

Segundo a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson por oito anos, ele cresceu sem apoio familiar e enfrentou diversas violações de direitos. Filho de uma mulher com esquizofrenia e criado em ambiente de vulnerabilidade, ele frequentemente fugia do abrigo onde vivia para procurar a mãe, que não tinha condições de cuidar dele.