Um homem de 26 anos atropelou a ex-namorada, de 31 anos, na manhã deste sábado (29) no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Devido aos ferimentos profundos, ela teve as duas pernas amputadas

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal Tietê.