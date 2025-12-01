O brasileiro de hoje tem valores muito próximos aos de três décadas atrás. É o que argumenta o cientista político e sócio-fundador da Quaest, Felipe Nunes, em "Brasil no Espelho", novo livro a ser lançado pela Globo Livros. A obra reúne resultados da maior pesquisa já feita pelo instituto sobre ideias e crenças, com quase 10 mil entrevistas realizadas em novembro e dezembro de 2023.

Ao comparar esses dados com séries internacionais de longo prazo, Nunes recorre a um mapa de concepções: de um lado, a importância de religião, família e tradição; de outro, a valorização de bem-estar, confiança e tolerância.