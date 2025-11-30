O Cruzeiro sentiu a ausência de Kaio Jorge, teve dois gols anulados e empatou com o Ceará por 1 a 1, na Arena Castelão, neste sábado (29). Vinícius Zanocelo abriu o placar para os mandantes, mas Willian Machado (contra) marcou o gol da igualdade, que faz com que o Cabuloso não tenha mais chances de conquistar o título do Brasileirão.

Kaio Jorge não esteve em campo, e Gabigol foi titular. O artilheiro do Brasileirão foi cortado da partida por desgaste muscular e nem viajou para Fortaleza.

Arroyo e Christian chegaram a balançar as redes para a Raposa, mas os gols foram anulados por impedimento. Ambos os lances aconteceram na primeira etapa, quando a partida ainda estava 0 a 0.