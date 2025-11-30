O Internacional vai terminar a 36ª rodada do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento, mas, mesmo assim, o Santos ainda tem mais chance de queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Inter teve uma rodada desastrosa. O Colorado foi goleado por 5 a 1 pelo Vasco, fora de casa, e viu o Santos fazer 3 a 0 no Sport, e o Vitória ganhar do Mirassol por 2 a 0.

Os jogos da rodada fizeram as chances de queda do Inter aumentarem. O Colorado chegou a 37,8% de possibilidade de ir para a Série B.