Pela vitória na final da Copa Libertadores, o Flamengo garantiu R$ 136 milhões a mais em premiação. Com isso, o ganho total do clube com a competição foi de R$ 187,8 milhões.

Antes da final, Palmeiras e Flamengo já haviam arrecadado mais de R$ 50 milhões cada um com as premiações da Conmebol por terem chegado à final do torneio.

A regra de premiação da Conmebol previa que durante a fase de grupos cada vitória renderia mais R$ 1,7 milhão ao time vencedor. Como o Palmeiras venceu as seis partidas naquela fase, garantiu R$ 10,2 milhões só nesse quesito. O Flamengo, que teve apenas três vitórias na fase de grupos (mais dois empates e uma derrota), arrecadou R$ 5,1 milhões.